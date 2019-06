Blanchiment de capitaux : La Centif a remis 200 rapports à la justice

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 03:19 | | 0 commentaire(s)|

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a fait le bilan de rapports reçus et transmis à la justice. Le Directeur des affaires juridiques de la Centif, Cheikh Mouhamadou Bamba Niang, parlant à l’occasion d’une rencontre régionale de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à Kaolack a précisé que son institution a transmis environ 200 rapports à la justice.







Sur l’ensemble des rapports transmis, une cinquantaine de dossiers a fait l’objet de procès au niveau des différentes juridictions. « La Centif a reçu 1 370 dossiers depuis sa création en 2005. Le traitement de ces dossiers a permis de transmettre 193 rapports au procureur de la République », renseigne-t-il.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos