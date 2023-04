Blocage des trains du Ter: Le DG de Seter parle d’actes de sabotages et donne des détails sur le cas Maty Gning Suite à des actes de sabotages du TER, le DG de Seter a tenu ce mercredi, une conférence de presse sur le site de Maintenance du Matériel Roulant du TER. Il considère qu’il s’agit d’actes de malveillance.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|

« Ce matin vers 04h30 nous avons constaté que les conducteurs ne pouvaient pas démarrer les 11 rames stockées pour la nuit au SMR pour des opérations de maintenance. Nous avons néanmoins démarré et mis en circulation 4 rames (stationnées en ligne), puis 5. Nous avons constaté l’absence de clefs permettant de démarrer les rames (11 clefs / rame) », a regretté le Directeur général de Seter.



Ainsi, il indique que celles-ci ont certainement été retirées et cachées par du personnel de maintenance de la SETER, précisément le service de nuit. Cet acte de sabotage fait suite à la fin de CDD, de Mme Maty Ngning, Assistante et déléguée du personnel.



Alors, il précise qu’il ne s’agit pas d’un licenciement. Mais, d’une non-transformation d’un CDD à son terme en CDI. Seter a été motivée à prendre cette décision pour des raisons de comportement inadapté de cette personne et de réorganisation interne des services.



Une conférence de presse de GM Sagna de FRAPP – France Dégage a été tenue hier et diffusée sur ce sujet. « A 07h30, la situation dans les gares a été maitrisée et nous avons constaté peu de perturbation . Et, nous avons trouvé une solution pour démarrer les rames sans les clefs et la situation a été totalement maîtrisée avant 09h00. Tous les trains circulent », renseigne-t-il.



Mais, une enquête interne est en cours. La gendarmerie et des huissiers de justice ont été mobilisés pour enquêter et faire les constats. La Seter a déjà déposé une plainte . Le DG promet que des responsabilités seront situées et les fautifs sanctionnés à la hauteur de leur implication.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook