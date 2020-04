Bloquée avec la depouille de son mari, le témoignage déchirant d’une sénégalaise de la diaspora Jacqueline Basse est la veuve de Soumbalo Manga alias Joao Battista, décédé à Strasbourg en France de Covid 19 et menacé aujourd’hui de finir dans un four crématoire. Bloquée à Colmar avec le corps de son époux, elle cherche aujourd’hui à ramener la dépouille de Soumballo Manga, comme ils se l’étaient engagés: le dernier vivant devant ramener le corps de l’autre. Mise face à la nouvelle décision du gouvernement sénégalais qui interdit le rapatriement des corps de personnes décédées de Covid-19, elle ne sait plus ou mettre de la tête. Seule dans son coin perdu de la France, elle en appelle aux Sénégalais.





