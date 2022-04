Bocar Ndiongue, Cadre Apr, à Macky Sall «Retenez les leçons des Locales si…» Avant les Locales de janvier passé, Bocar Ndiongue a averti à maintes reprises Macky Sall des conséquences que la candidature de Moussa Sy entraînerait aux Parcelles. À l’épreuve du scrutin, les urnes lui ont donné raison, le poussant à exhorter encore le président de l’Apr et de Benno à ne pas imposer, pour la députation, des candidats qui ne reflètent pas le choix des Parcellois. Tribune

Le débat autour du choix des candidats de Benno bokk yakaar pour le scrutin du 31 juillet prochain bat son plein. Aux Parcelles assainies, le cadre Apr Bocar Ndiongue, fondateur du Regroupement des patriotes Parcellois - «Parcelles Rek», remet encore en garde Macky Sall.



«Comme je l’avais fait lors des Locales, pour la députation, je déconseille à Macky Sall d’imposer aux Parcelles des candidats qui ne cadrent pas avec le choix des militants». Pour rappel, en perspective des élections du 23 janvier dernier, Bocar Ndiongue avait prévenu des risques du choix de Moussa Sy pour la candidature à la mairie des Parcelles. La réalité du vote lui donna raison.



Pour les Législatives, la position du président du mouvement Les Patriotes Parcellois ne varie pas. Il exhorte le Président Sall à ne pas renouer avec les erreurs des Locales. Le cas échéant, Bocar promet de voter contre la liste de son camp. Si pour les Locales passées, Bocar Ndiongue préférait la candidature d’Amadou Bâ à celle de Moussa Sy, pour la députation, il se présente lui-même comme l’alternative pour la reconquête des Parcelles, qui a basculé dans le camp de l’opposition.



«Si la direction de mon camp me choisit pour les Législatives de juillet, je m’en féliciterais et m’engagerais à porter les doléances des Parcellois et des Sénégalais à l’Assemblée nationale».



Selon M. Ndiongue, il faut de nouveaux types de députés, qui n’excellent pas dans les querelles de borne fontaine, mais qui portent les doléances des populations et qui leur expliquent les contenus des politiques publiques, afin qu’elles puissent les approprier et les porter. Ce type de député, Bocar Ndiongue déclare pouvoir l’incarner au nom des Parcelles. Après un long compagnonnage avec Macky Sall, Bocar qui n’a jamais été nommé à un poste, qui mène ses activités politiques avec ses fonds propres, clame : «Qui mieux que moi est plus placé pour représenter les Parcelles à l’Assemblée nationale ?».



Avec cette posture, Bocar Ndiongue parie que «les Parcellois pourront rêver d’une localité bien assainie, qui dispose d’infrastructures dignes de son rang».



Et d’ajouter : «Je me demande ce que les populations de chez nous ont fait pour mériter ce traitement». Tout en saluant les efforts du Président Sall, «qui a supplanté les défaillances de la mairie dans beaucoup de domaines, pour l’amélioration du cadre des vie des Parcelles, il réclame pour la localité, des postes de ministres et des Dg.



«Nous sommes 95 électeurs, loin devant la Médina, les Sicap qui sont pourtant bien servis dans le gouvernement et la haute administration. Pourquoi pas les Parcelles qui regorgent de cadres pouvant gérer des postes comme le Coud ?»

