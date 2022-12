Bokki Dialloubé / Social : Me Tamaro Seydi Diallo, au chevet de plusieurs localités Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Après le Fouladou, dans le sud du pays et quelques localités, Mme Diallo Me Tamaro Seydi s'est encore illustrée dans une série d'activités de distribution d'importants dons en nature, et parfois alimentaires, entre autres. Et c'est au tour de la zone Nord du Sénégal, notamment du Fouta, de bénéficier des largesses de la célèbre notaire. En effet, c'est un important lot de cadeaux que l'épouse du Ministre d'Etat Directeur de Cabinet du Président Macky Sall; a offerts à la commune de Bokki Dialloubé. Cet acte social se tient à la veille de Noël et résume toute l'importance pour les jeunes, les femmes et les personnes âgées, de bénéficier d'une telle largesse de la part d'une grande personnalité. Dans les valises de Mme Diallo, des jouets pour tous les enfants, des fournitures scolaires, des matelas, des couvertures et des serviettes hygiéniques, des cadeaux de luxe estimés à plus d’une vingtaine de millions FCfa, qu'elle a encore distribués aux populations. Très contentes du geste, ces dernières ont entonné des chansons en son honneur. Mais, il faut reconnaître que c'est la énième activité par laquelle Me Tamaro s'illustre dans ces actions sociales, toujours à la quête d'un mieux-être des populations déshéritées, de quelque bord qu'elles se situent dans le pays.



