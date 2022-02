Bombardement de la Russie en Ukraine: Les sénégalais paniqués, demandent de l'aide à l'Etat

Les sénégalais qui vivent en Ukraine, surtout à Kiev, sont dans le désarroi et interpellent l'Etat pour jauger la situation. "Les vols sont annulés, on a peur, on ne sait où aller et les résidents ukrainiens sont en train de quitter la ville, se réfugiant dans les villes les plus proches. Les russes peuvent à tout moment débarquer dans les villes et on ne sait pas où cela finirait. Sachez que nous sommes là, mais nous avons peur", raconte cette sénégalaise qui alerte parents et autorités.



