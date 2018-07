Bombardier-Eumeu Sène de Leewtoo Productions: Pourquoi les autorités politiques de l’APR et de Benno, les maires, les ministres, les DG veulent zapper le drapeau Macky Sall ?

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Juillet 2018 à 09:10 | | 2 commentaire(s)|

Leewtoo productions de Pape Thialys Faye a casqué gros pour organiser ce samedi, le combat royal Eumeu Sène-Bombardier au stade Léopold Sédar Senghor, avec comme parrain, le Président Macky Sall et avec comme invité, guest-star, le président gambien, Adama Barrow.



Mais, les autorités politiques de l’APR et de Benno, les maires, les ministres, les DG semblent vouloir zapper le drapeau Macky Sall, en faisant le sourd et en ne répondant pas aux correspondances et sollicitations pour ce grand événement qui va honorer le président Macky Sall, quelques jours après la remise des clefs de l’arène nationale d’une valeur de 32 milliards FCFA par le président. C'est quoi le problème ?



« Nous avons fait beaucoup de démarches, mais on a constaté que les autorités politiques, les maires, les ministres, les Directeurs Généraux de Dakar et de Rufisque sollicités pour venir rendre hommage au président Macky Sall, ne répondent pas à cette invitation après maintes correspondances. C’est comme si toutes ces autorités politiques de l’APR et de Benno voulaient zapper cet événement qui va honorer le président qui en est le parrain et le président gambien, Adama Barrow, l’invité, quelques jours après la remise des clefs de l’arène nationale », nous souffle une source proche du milieu de la lutte.



Alors que ce 7ème combat de Leewtoo productions reste spécial et, est l’un de plus grands combats de tous les temps des arènes sénégalaises. Ce combat se tient quelques mois après que le roi des arènes Bombardier a gagné son premier combat MMA en Europe face à Rocky Balboa. Et son challenger Euemeu Sène a été par deux fois tombeur de la légende, Balla Gaye 2.



Et Leewtoo Productions ne pouvait choisir que ce genre de combats pour honorer le président de la République du Sénégal qui est le parrain de combat avec comme invité, le président gambien, Adama Barrow. Mais, du côté des autorités et de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne semblent pas épouser cette volonté d’honorer le président Macky Sall, quelques jours après la remise des clefs de l’arène nationale.



En effet, Le président chinois Xi Jinping a remis symboliquement, dimanche en milieu de matinée à Pikine (banlieue dakaroise), les clés de l’arène nationale à son homologue sénégalais Macky Sall .



L’infrastructure sportive d’un coût de 32 milliards de francs CFA a été construite par la République populaire de Chine. Le complexe est dédié à la lutte traditionnelle, entre autres.



L’arène nationale d’une capacité de 25 mille places comprend différentes salles de sport (arts martiaux, boxe, haltérophilie), des espaces récréatifs, des bureaux de fédérations et clubs, des rampes de démonstration pour les lutteurs. C’est pourquoi Leewtoo Productions invite l’APR et Benno Bokk Yakaar à venir honorer les Présidents Macky Sall et Adama Barrow ce samedi, lors de ce combat royal entre Bombardier et Eumeu Sène au stade Léopold Sédar Senghor.

