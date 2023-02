Bonne nouvelle pour l’UGB: La coordination des étudiants de Saint-Louis suspend la grève La coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) a suspendu hier son mot d’ordre de grève. Certains points de sa plateforme revendicative ont été pris compte notamment par le Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires et sociales (Crous), Dr Bamba Ka

Les étudiants réclament une mise à niveau des infrastructures pédagogiques et sociales avant l’orientation des nouveaux bacheliers. C’est l’un des points qu’ils dénoncent vigoureusement en plus du problème des restaurants.



Des solutions ont été trouvées par le Directeur du CROUS qui a tenu une importante réunion avec les représentants des pensionnaires de Sanar. D’ailleurs, les étudiants ont informé leurs camarades des avancées sur certains points de leurs revendications relatives au volet social.



Pour ce qui est de l’hébergement et de la restauration, des solutions palliatives ont été proposées. La révélation a été faite par le président de séance Amadou Ndiaye.



« L’autorité s’est engagée ouvertement à diligenter ces deux points dans les brefs délais », a indiqué M. Ndiaye. Un chapiteau sera installé pour augmenter la capacité d’accueil du restaurant n°2, le temps de mettre en place le troisième restaurant dont la pose de la première pierre est prévue incessamment. S’agissant de l’hébergement, les travaux du village seront repris et achevés pour accueillir la nouvelle promotion.



Ces mesures ont été magnifiées par la CESL qui prévoit des mesures pour accompagner les amicales des ressortissants ainsi que la commission sociale, en cherchant des logements aux alentours de l’université.



