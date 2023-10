Bonne nouvelle pour le Real Betis et le Sénégal:: Blessé depuis quelques semaines , Youssouf Sabaly fait son retour L'As-Blessé lors de la défaite de l’équipe nationale du sénégal contre l’Algérie (0-1) au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, Youssouf Sabaly est de retour à l'entraînement avec son club, Real Betis. il pourrait même être apte pour le déplacement de son équipe contre Getafe, comptant pour la 10ème de la Liga. Une bonne nouvelle pour le Real Betis et l'Équipe nationale du Sénégal.

Victime d’une lésion aux adducteurs face à l’Algérie le 12 septembre dernier. Le latéral droit revient à trois mois de la CAN Côte d’Ivoire 2024. Alors que son éventuel retour était prévu au mois de novembre, Youssouf Sabaly a refait son apparition hier à l’entraînement collectif du Real Betis à la Ciudad Deportiva Luis Del Sol, le terrain d’entraînement du Real Betis.



Il a participé à la séance collective avec ses partenaires verdiblancos et a semblé laisser de bonnes sensations. Par ailleurs, l’ex-défenseur de Bordeaux pourrait être de la partie dès ce samedi après-midi sur le terrain de Getafe, à l’occasion de la 10e journée de La Liga.



Malgré sa participation limitée cette saison, avec seulement trois apparitions et une passe décisive, le joueur sénégalais n’est pas éligible pour jouer en Ligue Europa. Il avait dû manquer les cinq derniers matchs du Real Betis.



Actuellement, l’équipe de Manuel Pellegrini se classe huitième au championnat. Une bonne nouvelle pour Manuel Pellegrini mais également pour la Tanière des Lions qui compte énormément sur les prestations du latéral droit pour les éliminatoires de la Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’ancien pensionnaire de Bordeaux pourrait retrouver sa place de titulaire face au Soudan du Sud en novembre prochain, à Diamniadio.

