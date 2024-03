Boubacar Camara: "Mon programme Tabax et le plan de réparation Jagal constituent la solution durable pour le changement de cap"

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

"Notre pays est mal gouverné", a déclaré Boubacar Camara, candidat de PCS/Jengu Tabax. Lequel pense qu'il est un partisan de la rupture dans l'ordre et la stabilité dont le Sénégal a besoin. "Mon programme Tabax (construire), et le plan de réparation jagal, (mettre de l'ordre) constituent la solution durable pour le changement de cap.



"Nous œuvrons pour le Sénégal diffèrent et mieux géré avec notamment la dépolitisation de la justice et de l'administration publique, affirme-t-il.



Pour se faire, souligne, le candidat à la Présidentielle, il est temps de procéder aux choix de gouvernants compétents et vertueux, intègres et engagés prêts à conduire les changements adéquats et capables de rassembler, "nos compatriotes pour sortir de la situation difficile que nous traversons".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook