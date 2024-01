Boubacar Camara Sur Sa Candidature : «Je ne suis le plan B de personne, je suis le plan A du Sénégal»

Le président de la coalition Kamâh 2024 « Tabax Senegaalu Ëlëg », Boubacar Camara a fait face à la presse pour se prononcer sur la liste officielle des candidats à la présidentielle publiée ce 20 janvier par le Conseil constitutionnel. À en croire ce candidat, la situation est marquée par trois (3) absences frappantes, celles du président sortant, du principal leader de l’opposition et du candidat du premier parti historique de l’opposition.



Boubacar Camara a profité de cette sortie médiatique pour renseigner sur le travail titanesque que sa coalition a abattu ce qui lui a valu d’être sur la liste officielle des candidats à la présidentielle du 25 février 2024.



« Je ne suis le plan B de personne, je suis le plan A du Sénégal », a indiqué l’opposant. Pour lui, la situation au plan national est marquée par « une économie malmenée par un endettement public excessif et l'ancrage dans la pauvreté, la crise de l'éducation et de la santé, le chômage chronique et l'insécurité galopante ».



Avec Tribune