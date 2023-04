Bougane Guèye Dani: « Indépendance du Sénégal, nous dit-on ? »

À mon humble avis :



- Le Sénégal sera indépendant quand la santé sera à la portée de tous.



- Le Sénégal sera indépendant quand on aura le courage de nous départir du diktat des impérialistes.



- Le Sénégal sera indépendant quand il sera libéré des politiciens et des voleurs de la République.



- Le Sénégal sera indépendant quand le transport ne sera plus un frein au développement.



- Le Sénégal sera indépendant quand notre économie ne sera plus tributaire des importations.



- Le Sénégal sera indépendant quand nos autorités étatiques prioriseront l’intérêt supérieur de la Nation à leurs intérêts personnels.



- Le Sénégal sera indépendant quand ses champions économiques seront priorisés.



- Le Sénégal sera indépendant quand la justice combattra l’injustice.



- Le Sénégal sera indépendant quand le Président de la République saura la sacralité de la parole donnée.



- le Sénégal sera indépendant quand ses ressources minières profiteront à ses filles et fils.



- le Sénégal sera indépendant quand la corruption sera annihilée dans l’administration.



-Le Sénégal sera indépendant quand le contenu de système éducatif sera adopté à nos réalités et que nos universités cesseront d'être des fabriques de chômeurs.