Bougane Gueye Dany Accuse Aminata Touré d'Être à l'Origine de la Lettre des Recalés et Remet en Question la Pertinence de la Rencontre avec le Président Macky Sall Le leader de Gueum Sa Bop, Bougane Gueye Dany, a récemment accusé l'ancienne Premier ministre Aminata Touré d'être l'instigatrice de la lettre émanant des recalés, adressée au Président Macky Sall. Selon lui, Aminata Touré aurait orchestré cette démarche afin de se retirer par la suite, laissant ainsi ceux qui répondront à son invitation exposés et vulnérables.



Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

Bougane Gueye Dany exprime son scepticisme quant à la pertinence de la rencontre avec le Président Macky Sall, soulignant que ce qui n'a pas pu être accompli avant la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel ne pourra probablement pas l'être après. Il remet ainsi en question l'utilité de cette réunion et s'interroge sur les motivations réelles derrière cette initiative.



Le leader de Gueum Sa Bop va plus loin en mettant en doute la logique de la lettre des recalés, suggérant qu'elle pourrait être une manœuvre politique plutôt qu'une véritable démarche pour le bien du pays. Il souligne également le risque encouru par ceux qui répondront à l'appel du Président, affirmant qu'ils pourraient être utilisés comme des pions dans un jeu politique plus vaste.



Cette déclaration de Bougane Gueye Dany s'inscrit dans un contexte politique tendu, alors que la scène politique sénégalaise est marquée par des enjeux cruciaux liés à l'élection présidentielle. Les accusations portées à l'encontre d'Aminata Touré soulignent les tensions et les suspicions au sein de la classe politique, alimentant le débat public autour de la sincérité des démarches entreprises par certains acteurs.

