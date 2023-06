Bougane tacle le patron de l’ONG 3D : «Moundiaye Cissé a menti sur le parrainage de Gëum sa bopp»

«J’ai entendu Moundiaye Cissé dire au dialogue que Gëum sa bopp a eu des doublons dans les parrainages. C’est faux, c’est archi faux. Il a menti, day fèn ! Et nous lui avons prouvé le contraire dès les premières heures. D’ailleurs, il avait même promis de me rappeler, ce qu’il ne pas fait jusqu’à présent.



Et, il se permet, hier au palais, de raconter des balivernes sur le parrainage de Bougane. Nous avons eu 19 mille sénégalais déclarés non électeurs. Il faut qu’on soit sérieux», a martelé Bougane Gueye Dany. Qui regrette de constater qu’«on a une société si vile qui roule au gré des intérêts du pouvoir de Macky Sall faisant le tour des plateaux télé pour mentir».



«En regardant ce qui se passe au palais, je suis meurtri parce qu’ils ont menti sur Bougane et Gëum sa bopp. Parce qu’ils sont en train de dérouler un simulacre de dialogue durant lequel les participants n’ont fait que tresser des lauriers à Macky Sall au lieu de parler de la vie chère ou encore de la question du troisième mandat qui préoccupe tous les sénégalais», a encore décrié le patron de D-media.



Il en profite pour avertir le ministre de l’intérieur: «Moi, ma base c’est le Sénégal et je n’ai pas de sens interdit. Ce qui s’est passé à Kaffrine, ne se reproduira plus parce que nous avons riposté face à l’attaque des hommes de cet énergumène de l’intérieur»

