Bougazelli à sa sortie à la Section de recherches: "Je suis parti à Touba pour des prières"

"Je n'ai jamais reçu de convocation, c'est moi qui a décidé de me présenter à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane". C'est en ces termes que le député Seydina Fall alias Bougazelli, cité dans une affaire de trafic présumé de faux billets s'est adressé aux journalistes. Le parlementaire avance que c'est dans la presse qu'il a su son vœu de vouloir quitter le pays.



"Contrairement aux allégations de la presse, je me suis pas enfui. Effectivement les gendarmes m'ont localisé à Touba. Mais moi, suis un disciple de Serigne Saliou, si donc, je suis confronté à de telle épreuve, c'est plus que normal que je me recueille auprès de mon guide religieux et solliciter des prières", se justifie t-il.



Concernant sa maladie, le député de monter au créneau pour dire qu'il était vraiment mal en point. "Mon taux de glycémie peut arriver à jusqu'à 4.80 et ce jour j'en étais à 4.80, j'ai même les documents qui le prouvent ", précise le député.



Mais difficile de ne pas croire, que la maladie du député serait juste un prétexte pour ne pas déférer à la convocation. En effet, à son arrivée à la Section de recherches, il était si dynamique. La clarté de ses propos et le son audible de sa voix devant la presse pousseraient n'importe qui à croire que le député se porte comme un charme.

