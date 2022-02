Bouly Diedhiou après l'installation du conseil municipal de Kolda : " Le mouvement 3K constate et prend acte! Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022 à 00:55 | | 0 commentaire(s)|

Sortie victorieuse du scrutin territorial du 23 janvier dernier a Kolda ,la coalition Nay Lër dirigée par Elhadj Mame Diao actuel maire de Kolda a procédé à l'installation du conseil municipal le 16 février passé .





Si pendent la campagne il y'avait de la place pour tout le monde au sein du bataillon qui était à la conquête du siège communal sous la houlette d'Eladj Mame Boye Diao ,ce n'est pas le cas au conseil municipal .La moisson était certe bonne pour ladite coalition dans l'ensemble, mais certains n'ont visiblement pas été rémunéré à la hauteur de leurs labeurs .Bouly Diedhiou en fait parti malgré les efforts consentis lors de la conquête du fauteuil municipal .





"C'est un sentiment de fierté et mission accomplie qui continue de m'habiter pour avoir joué pleinement ma partition lors de la bataille pour le changement a la tête de la mairie de kolda "a martelé le président du mouvement Kolda Kongool Kesso (KKK) Bouly Diedhiou . Sauf que ce discours bien que plein de sagesse cache mal la frustration de l'actuel président du regroupement des transporteurs à kolda qui semble malgré tout animé par un goût d'inachevé .





Car au vu de la configuration de l'équipe municipal , pas besoin d'être un bookmaker politique exceptionnel, encore moins un devin pour constater la déception chez plus d'un dans les rangs des alliés .Même si Bouly Diedhiou entame faire une importante déclaration relative à son avenir politique dans les prochains jours . les deux partenaires historiques





