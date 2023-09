Boun Abdallah Dionne fête son anniversaire avec Aly Ngouille Ndiaye

Boun Dionne déroule. Il enchaîne les faits et gestes. Et même les symboles pour occuper l’actualité à son tour. Pour ses 64 ans aujourd’hui, l’ancien Premier ministre, qui a officialisé sa candidature ce jeudi, a rencontré Aly Ngouille Ndiaye dans la soirée. Aux heures de « crimes… politiques ». Parce qu’il y a un homme à « abattre », dont les deux n’acceptent le choix : Amadou Bâ. Alors, c’est à 1h 38 mn que Boun Dionne a lui-même dévoilé la rencontre avec le ministre de l’Agriculture démissionnaire du gouvernement, photo à l’appui, poignée de mains d’un pacte scellé ? « Quel beau cadeau d’anniversaire pour moi en ce 22 septembre : ce moment d’échanges autour du Sénégal avec mon frère et ami, Aly Ngouille Ndiaye ! »



Un trio faussé par ADD



Emedia avait annoncé il y a quelques jours, des tractations entre Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye. Cette alliance serait suspendue aux résultats du parrainage. Ce serait plutôt un duo et non un trio, puisque Abdoulaye Daouda Diallo a retiré sa candidature.











Source: Emedia.sn