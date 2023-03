Bourse : Faibles transactions de moins de 188 millions FCFA opérées ce 27 mars 2023 à la BRVM.

La valeur des transactions s’est établie en effet à 187,168 millions de FCFA contre 341,739 millions de FCFA le vendredi 24 mars 2023. Il faut dire que les investisseurs n’ont pas montré un véritable appétit sur les valeurs cotées à la BRVM malgré la publication des résultats annuels 2022 de quelques valeurs. Durant la semaine du 20 mars au 27 mars, aucune des transactions n’a dépassé le milliard de FCFA. Seules celles opérées le mardi 21 mars a approché ce montant avec 971,880 millions de FCFA.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est repliée de 6,328 milliards, à 7553,107 milliards de FCFA contre 7559,435 milliards de FCFA le 24 mars 2023.

Quant à celle du marché des obligations, elle s’est restée stationnaire à 10 099,680 milliards de FCFA.



Du côté des indices, les contreperformances continuent toujours. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,17% à 203,03 points contre 203,38 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en baisse de 0,23% à 102,02 points contre 102,26 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une légère baisse de 0,08% à 106,09 points contre 106,18 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 4,14% à 2 265 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 2,08% à 1 225 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 0,65% à 775 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 0,46% à 7 620 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 0,39% à 1 300 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,29% à 1 845 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 805 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 3 000 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,48% à 1 000 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,25% à 790 FCFA).

Oumar Nourou

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a clôturé la séance de cotation de ce lundi 27 mars 2023 avec de faibles transactions de moins de 188 millions de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Faibles-transaction...