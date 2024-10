Bourse : Plus de 3,700 milliards FCFA de transactions enregistrées ce 23 octobre 2024 à la BRVM.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|

La valeur de ces transactions s’est en effet établie à 3,746 milliards FCFA contre 402,595 millions FCFA le mardi 22 octobre 2024. Cette valeur est encore au-dessus de la moyenne journalière qui est d’un milliard FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 37,723 milliards FCFA, se situant à 9 630,653 milliards FCFA contre 9 592,930 milliards FCFA le mardi 22 octobre 2024.



Quant à celle du marché obligataire, elle est passée de 10 500,168 milliards FCFA la veille à 10 507,257 milliards FCFA ce mercredi 23 octobre 2024, soit une hausse de 7,089 milliards.



Les indices connaissent une situation contrastée. L’indice composite a progressé de 0,39% à 265,32 points contre 264,28 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,40% à 131,53 points contre 131,00 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,21% à111,51 points contre 111,75 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 5,65% à 2 245 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 3,08% à 670 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,46% à 1 040 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 2,33% à 16 500 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 2,29% à 13 400 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 5,85% à 1 690 FCFA), BOA Mali (moins 2,79% à 2 090 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,89% à 780 FCFA), BOA Niger (moins 1,52% à 3 250 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,13% à 875 FCFA).

Oumar Nourou





Source : Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 23 octobre 2024, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions de plus de 3,700 milliards FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Plus-de-3700-millia...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook