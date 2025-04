Bourse Régionale : Forte baisse de plus de 107 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mercredi 9 avril 2025.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 792,983 milliards FCFA le mardi 8 avril 2025 à 10 685,405 milliards FCFA ce mercredi 9 avril 2025. Elle fait suite à celle des indices notamment le BRVM Composite qui a ainsi cédé1,00% à 284,89 points contre 287,76 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a baissé de 1,10% à 143,21 points contre 144,81 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a baissé de 0,68% à 120,47 points contre 121,30 points la veille.



La capitalisation du marché des obligations a aussi connu une régression de 23,746 milliards avec un niveau de 10 463,277 milliards FCFA contre 10 487,023 milliards FCFA la veille.



Concernant la valeur totale des transactions, elle s’est encore rehaussée substantiellement, en passant de 723,590 millions FCFA le mardi 8 avril 2025 à 1,304 milliards FCFA ce mercredi 9 avril 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 7 065 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 7,40% à 3 630 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,62% à 3 300 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 2, 37% à 10 595 FCFA) et SIB Côte d’Ivoire (plus 1,33% à 4 560 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 925 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 7,49% à 4 140 FCFA), PALM Côte d’Ivoire (moins 7,45% à 5 095 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 6,35% à 5 605 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (moins 5,05% à 4 980 FCFA).



