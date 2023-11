Boyinadji : un feu de brousse ravage une importante surface de tapis herbacé

Un feu de brousse s’est déclaré mercredi entre la route nationale n°2 et le village de Boyinadji, dans la commune de Nabadji Civol, ravageant une importante superficie de tapis herbacé, a constaté l’APS.



Les flammes ont commencé à se propager vers 13 heures, heure à laquelle le commandant de l’inspection régionale des eaux et forêts (IREF) de Matam, Daouda Ndiouga, a été informé de l’incendie.



»Après avoir été informé, j’ai demandé à des éléments de l’IREF de se déplacer sur les lieux avec deux unités constituées d’une de type léger d’un mètre cube et une grande unité de six mètres cubes. Actuellement, nous sommes en train de faire face au feu que nous voulons maîtriser rapidement », a-t-il dit.



Les causes du sinistre restent encore inconnues, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il est difficile »de mettre la main sur les pyromanes ».



Il a signalé que des enquêtes seront ouvertes ultérieurement, pour essayer de les situer afin de mettre la main sur les auteurs de l’incendie.



Il a par ailleurs fait la situation des feux de brousse dans la région de Matam, à la date du 08 novembre.



»Nous sommes à 32 cas pour 800 hectares brûlés, contrairement à l’année passée avec cinq cas de feux de brousse au même moment pour 91 hectares. Ceci montre l’ampleur des feux de brousse dans la région de Matam », a-t-il déclaré.



Aps