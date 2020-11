Bras de fer Sedima et Ndingler: le chef de village refile la "patate chaude" aux autorités. C'est toujours le statu quo du bras de fer qui oppose la Sedima et les populations de Ndigler, alors qu'on approche de la fin de la solution provisoire du Président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Après une accalmie, le chef de village de Ndingler, Abdoulaye Dionne déclare: "maintenant, nous restons à l'écoute des autorités qui avaient proposé cette solution, car l'hivernage est terminé et nous allons bientôt finir les récoltes", assène -t-il.



A l'en croire, "une chose est sûre, nous ne sommes pas encore prêts à céder nos terres. La balle est dans le camp de ceux qui avaient trouvé cette solution provisoire", argumente le chef de village qui estime qu'ils ne reculeront pas de leur décision antérieure.



