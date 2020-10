Brescia - La mort mystérieuse de Mohamed Sèye en prison Un sénégalais qui était en détention a été retrouvé mort. En Italie, plus précisément à Brescia, un sénégalais du nom de Ahmed Sèye a perdu la vie dans des conditions non encore élucidées. L'homme était en détention dans une prison de la cité où il a perdu la vie.

«Il a été retrouvé mort au niveau de la prison de Brescia. Nous avons été avertis par son père qui a été avisé par les autorités de la prison. Et depuis lundi nous courons pour savoir ce qui s’est passé. Le dossier est entre les mains du procureur de Brescia qui mène son enquête», a indiqué Seydina Camara de l’association des sénégalais de Brescia.







Il annonce qu’ils ont déjà constitué, avec Me Babacar Sall, un pool d’avocats. Les robes noires sont en train de travailler sur le dossier. Les autorités consulaires aussi ont été avisées.





Par ailleurs, l'association des sénégalais de Brescia s'est insurgée contre le traitement que la presse italienne a fait de cette affaire, comme l'indique son président dans cette vidéo.



