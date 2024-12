Budget 2025: Deux projets de loi de finances adoptés en conseil des ministres ce mardi

Au terme du conseil des ministres exceptionnel tenu ce mardi, il a été adopté le projet de Loi de Finances rectificative 2024 et la loi de Finances initiale 2025. La loi de Finances ou Loi de Finance Initiales, est une loi dont l'objet est de déterminer, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Pour ce qui est de la loi de finances rectificative, et corrige la hausse ou à la baisse, les dépenses et recettes prévues en loi de finances initiale. Elle est votée en cours d’année, modifie les dispositions de la loi de finances initiale compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et financière.



Suite à l’installation de la nouvelle législature, le parlement entend presser le pas vers le vote du budget avant le 31 décembre.

