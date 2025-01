Burkina Faso : des milliers de personnes célèbrent la sortie des pays de l’AES de la CEDEAO Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

Des milliers de personnes ont célébré mardi, lors de grands rassemblements à Ouagadougou, capitale burkinabè, et dans plusieurs autres localités du pays, la sortie officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a constaté Xinhua sur place. Dans la matinée de mardi, le […] Des milliers de personnes ont célébré mardi, lors de grands rassemblements à Ouagadougou, capitale burkinabè, et dans plusieurs autres localités du pays, la sortie officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a constaté Xinhua sur place. Dans la matinée de mardi, le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a présidé une cérémonie officielle de montée des couleurs des trois pays de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour marquer la sortie de ces Etats de la CEDEAO. Le chef de la diplomatie burkinabè a rappelé que la création de l’AES est une réponse qui est en phase avec les aspirations profondes des populations. « Nous ne permettrons pas qu’une organisation puisse confiner dans une bureaucratie ou dans un carcan politique, ses fils et ses filles, juste pour faire plaisir à des officines extérieures », a-t-il insisté. A Ouagadougou, le rassemblement a eu lieu à la Place de la Nation, avec la présence du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, de plusieurs autres personnalités et de milliers de manifestants munis de drapeaux des trois pays. M. Ouédraogo a salué « cette mobilisation historique », ajoutant que « nous allons mener ce combat et nous allons le gagner ensemble pour que nos enfants et nos petits enfants vivent dans un espace AES libre, prospère avec de nos horizons ». Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé la Confédération AES le 6 juillet 2024, après avoir annoncé leur retrait de la CEDEAO le 28 janvier 2024. La rédaction & Xinhua



Source : Source : https://atlanticactu.com/burkina-faso-des-milliers...

