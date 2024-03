C’est une promesse de Aly Ngouille Ndiaye faite à Mbour : «J’ai la formule magique pour relancer le tourisme…» Le tourisme a un avenir radieux et il faut le relancer, c’est la conviction de Aly Ngouille Ndiaye qui était dans la capitale de la Petite côte ce dimanche dans le cadre de la campagne électorale. Pour solutionner ce mal, il rélève: «J’ai la formule magique pour relancer le tourisme…»

Selon lui, grâce à cette relance du tourisme l’économie locale va retrouver son lustre d’antan. L’ancien ministre de l’Intérieur s’est également engagé à prendre de fortes mesures en faveur du secteur de la pêche.



Dans le département de Mbour, le tourisme et la pêche qui sont partie les deux mamelles de l’économie locale, connaissent des difficultés qui perdurent. Cette situation a fini d’installer une crise économique qui affecte sérieusement la population.



Quatrième candidat à investir le département dans le cadre de la campagne électorale pour l’élection présidentielle de dimanche prochain, Aly Ngouille Ndiaye a axé son discours sur ces deux secteurs en affirmant d’emblée avoir la formule magique pour relancer le tourisme.



Ce plan de relance, souligne-t-il, passe par une politique incitative en direction des investisseurs pour permettre aux tours opérateurs de privilégier la destination Sénégal.



« Dans le domaine du tourisme, aujourd’hui nous avons constaté que toute cette zone est touchée parla crise mais nous pensons que le secteur du tourisme a encore de beaux jours devant lui.



Nous devons faire plus et mieux pour attirer les investisseurs pour qu’ils puissent venir investir afin que le Sénégal redevienne une destination de tourisme balnéaire et de tourisme d’affaires et ceci va permettre aux Mbourois de trouver leur compte dans le secteur », a indiqué celui qui a aussi été ministre de l’Industrie et des Mines



Extraits du Témoin



