CAMES: Pr Ahmadou Aly Mbaye, recteur de l’Ucad, élu président Comité du consultatif général

Le recteur de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, professeur Ahmadou Aly Mbaye, a été élu, mercredi, à Conakry (Guinée), président du comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), indique un communiqué paru sur le site de l’université publique dakaroise.



D’après Aps, le texte indique que selon le règlement intérieur 2019 du CAMES, le comité consultatif général est l’organe de conseil et d’appui au secrétaire général de cette institution, chargé de la supervision des questions académiques des programmes du CAMES.



Il explique que ce comité ’’révise’’ tous les cinq ans le référentiel d’évaluation des enseignants-chercheurs et des chercheurs et ’’statue’’ sur les recours formulés contre les résultats des délibérations et les décisions des commissions.