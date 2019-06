CAN 2019: l’Égypte et le Nigéria premiers qualifiés pour les huitièmes de finale3

Les Égyptiens ont remporté mercredi contre la RD Congo (2-0), leur deuxième match dans la compétition, ce qui leur permet de se qualifier pour les huitièmes de finale.



Alors qu’il n’avait pas réussi à se montrer décisif lors du premier match, Mohamed Salah a été beaucoup plus inspiré contre les Congolais. La star des Pharaons est impliquée sur les deux premiers buts. Il a d’abord déposé un centre sur la tête d’Ahmed Elmohamady. Christian Luyindama a contré le ballon du bras, mais il est revenu dans les pieds du milieu égyptien, qui a enchaîné contrôle – frappe pour ouvrir le score (25e).



Salah a inscrit le deuxième au terme d’un contre : il a fixé Marcel Tisserand et a placé une frappe sèche qui n’a laissé aucune chance au gardien (43e). Les Congolais venaient de rater l’égalisation d’un chouia, Jonathan Bolingi avait trouvé la barre de la tête (40e). Les Égyptiens sont qualifiés pour les huitièmes.



Les hommes de Javier Aguirre joueront leur troisième match et dernier match du groupe A dimanche (21 heures) contre l’Ouganda. Sans pression.



Le Nigéria bat la Guinée



Certes pas vraiment géniaux, comme lors de leur premier succès contre le Burundi (1-0), les Nigérians n’ont donc pas été perturbés par leur séance de veille de match agitée (ils l’avaient retardée pour protester contre le non paiement de primes). Costauds et appliqués, les hommes de Gernot Rohr ont dominé (1-0) logiquement la Guinée – qui après son nul initial contre le Madagascar (2-2), est condamnée à battre le Burundi, dimanche – et sont ainsi les premiers qualifiés de cette CAN en Égypte pour les huitièmes de finale.

