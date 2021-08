CAN 2021 : Le Sénégal avec la Guinée, Zimbabwe et le Malawi Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Sénégal connaît ses adversaires à la CAN 2021, à l’issue du tirage au sort effectué, ce mardi, à Yaoundé (Cameroun) une des villes qui va accueillir cette 33e édition. Logé dans la poule B de la coupe d’Afrique des nations, prévue 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, l’équipe nationale du Sénégal sera […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/17/can-2021-le-se...

