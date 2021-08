CAN 2021 : le tirage des groupes Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|

Ce mardi, la Confédération Africaine de Football a réalisé le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, pays organisateur de la compétition. Sacrée lors de la dernière édition, l'Algérie va devoir défier la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire dans le Groupe E. Pour rappel, ce tournoi, initialement prévu en 2021 et repoussé à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022.

Les groupes de la CAN 2021 :

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert.

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi.

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon.

Groupe D : Nigéria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau.

Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire.

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie.







