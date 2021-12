CAN 2022: une cinquantaine de joueurs de la Ligue 1 seront au Cameroun

Pour la première fois depuis 1998, Lille ne verra aucun joueur quitter le club durant la compétition. Mais d’autres formations comme Saint-Etienne ou encore Metz verront leur effectif diminuer sensiblement. Chez les Verts, cinq joueurs manqueront à l’appel : Neyou, Moukoudi, Sow, Khazri, Bouanga.



Du côté des Messins, ils seront carrément sept : Bronn, P.A. Sarr, Kouyaté, Maïga, Oukidja, Boulaya, Alakouch. Problème, les deux clubs sont à la traîne dans le classement. Metz pointe à la 18e place, tandis que Saint-Etienne est 20e ! De quoi s’activer lors du marché des transferts d’hiver pour remédier aux absences du tournoi continental africain.



Lyon sans Karl Toko-Ekambi



Lyon devra se passer de son buteur camerounais Karl Toko-Ekambi, cinq buts en Ligue 1 cette saison, vainqueur de la CAN en 2017, en plus de l’Algérien Slimani, couronné en 2019, et du Zimbabwéen Kadawere. Champion d’automne, le Paris Saint-Germain devra faire sans le Marocain Hakimi et du Sénégalais Gueye. Sans compter son compatriote Abdou Diallo.



Angers, qui se trouve à la 11e place du classement se passera du Marocain Sofiane Boufal, auteur de cinq buts et de trois passes décisives cette saison. Ce qui n'est pas pour déplaire à son sélectionneur, Vahid Halilhodzic, « très content de lui ».



Du côté de Clermont, le Guinéen Mohamed Bayo risque de manquer cruellement. Il est classé à la troisième place des buteurs du championnat avec neuf réalisations.



Brest, Lorient et Bordeaux n’auront qu’un seul élément chacun au Cameroun.



Les 52 joueurs convoqués pour la CAN 2022 :



FC Metz (7), AS Saint-Étienne (5), FC Nantes (5), Angers SCO (4), Stade Rennais FC (4), Clermont Foot 63 (3), O. Lyonnais (3), Stade de Reims (3), Paris SG (3), ESTAC (3), RC Lens (2), O. Marseille (2), OGC Nice (2), RC Strasbourg Alsace (2), Stade Brestois 29 (1), Girondins de Bordeaux (1), FC Lorient (1), Montpellier HSC (1), AS Monaco et LOSC (0)