CAN 2024 : le Nigeria sort le Cameroun et rejoint l'Angola en quarts Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Janvier 2024 à 13:13

Les Super Eagles du Nigeria se qualifient logiquement pour les quarts au terme d’un match maîtrisé. Ademola Lookman a inscrit un doublé tandis que l’activité incessante de Victor Osimhen a été remarquable. En face, le Cameroun conclut sa CAN avec une prestation insipide, dans la lignée de sa phase de groupes. Le Nigeria affrontera l’Angola en quarts.



