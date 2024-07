CAN 2025 : Le Sénégal est logé dans le groupe L avec le Burkina Faso… Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

CAN 2025 Eliminatoires/ Sénégal/ Maroc 2025/ Groupe L Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a eu lieu le jeudi 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Sénégal, actuellement classé 18e mondial, faisait partie du Chapeau 1 aux côtés d’équipes redoutables telles que le Maroc, le Nigeria, l’Algérie, l’Égypte et le Cameroun. Grâce à leur classement favorable, les Lions de la Teranga ont évité les grandes équipes africaines lors des éliminatoires. Ils se retrouvent dans le Groupe L avec le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi. Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal, a maintenant l’occasion de prouver qu’il peut mener son équipe, riche en talents, à une nouvelle victoire. Vainqueurs de la CAN 2021 au Cameroun, les Sénégalais visent à confirmer leur statut de favoris lors de cette compétition au Maroc, en réalisant un parcours sans faute durant les éliminatoires. Le tirage au sort, effectué jeudi après-midi à Johannesburg, a déterminé la répartition des équipes dans 12 groupes de quatre, selon le dernier classement FIFA du 20 juin. Les 48 équipes participant aux éliminatoires viseront l’une des 24 places qualificatives pour la phase finale de la CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Le Maroc, en tant que pays hôte, est déjà qualifié, tout comme la Côte d’Ivoire, tenante du titre de la dernière édition. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale, promettant ainsi une compétition intense dès le début des éliminatoires en septembre. Le tirage au sort complet Groupe A Tunisie

Madagascar

Comores

Gambie Groupe B Maroc (pays hôte, déjà qualifié)

Gabon

Centrafrique

Lesotho Groupe C Égypte

Cap-Vert

Mauritanie

Botswana Groupe D Nigeria

Bénin

Libye

Rwanda Groupe E Algérie

Guinée-Équatoriale

Togo

Liberia Groupe F Ghana

Angola

Soudan

Niger Groupe G Côte d’Ivoire

Zambie

Sierra Leone

Tchad Groupe H RDC

Guinée

Tanzanie

Éthiopie Groupe I Mali

Mozambique

Guinée-Bissau

Eswatini Groupe J Cameroun

Namibie

Kenya

Zimbabwe Groupe K Afrique du Sud

Ouganda

Congo

Soudan du Sud Groupe L Sénégal

Burkina Faso

Malawi

Burundi



