Sénégal Atlanticactu/ CAN 2025/ Saliou Ndong Dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025, l’équipe nationale du Sénégal a obtenu une victoire cruciale face au Malawi. Les Lions ont arraché la victoire dans les dernières minutes grâce à un coup franc décisif de Sadio Mané, ce qui leur a permis de repartir avec les […] Sénégal Atlanticactu/ CAN 2025/ Saliou Ndong Dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025, l’équipe nationale du Sénégal a obtenu une victoire cruciale face au Malawi. Les Lions ont arraché la victoire dans les dernières minutes grâce à un coup franc décisif de Sadio Mané, ce qui leur a permis de repartir avec les trois points et de valider leur qualification. Après le Burkina Faso, c’est désormais au Sénégal de s’assurer une place pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce triomphe confirme la participation des Lions à la prochaine phase finale de la plus prestigieuse compétition continentale.



