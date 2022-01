CAN Cameroun 2022: Bamba Dieng blessé au genou gauche Coup dur pour la sélection nationale ! Alors qu’il était sur une très bonne dynamique, le jeune attaquant sénégalais de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng, est blessé. Selon des informations obtenues par Emedia, l’auteur du 2e but des Lions face au Cap-Vert en huitièmes de finale, a même dû se déplacer a l’aide d’une béquille ce jeudi et ne devrait donc pas prendre part à la séance d’entraînement du jour.

Le joueur boitille de la jambe gauche après s’être fait mal à la séance d’entraînement d’hier et ressent une douleur au niveau du genou gauche. « Bamba avait déjà ressenti une douleur au niveau du même genou gauche au début du mois de décembre dernier, ce qui l’avait déjà privé de 2 ou 3 matchs avec l’OM », indique une source contactée par Emedia.



C’est peut être la même blessure qui s’est réveillée mais on n’en sait pas encore plus à ce stade.



Il faut juste espérer que ce n’est qu’une douleur passagère pour le jeune joueur qui était sur une bonne dynamique et pressenti pour être titularisé au prochain match du Sénégal, dimanche en quart de finale face à la Guinée équatoriale. Hier, lors de la séance d’entraînement, le Marseillais formé à Diambars était le joueur le plus en vue, dans l’opposition attaque-défense.

