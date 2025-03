CAN U17 : Khady Diène Gaye exhorte les "Lionceaux", à se donner à fond, pour conserver leur titre Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

La ministre en charge des Sports, Khady Diène Gaye, a exhorte mardi les Lionceaux à se ”donner à fond sur le terrain, dans un esprit de fair-play”, pour conserver le titre continental des moins de 17 ans, qui démarre samedi au Maroc. ”Vous partez au Maroc avec l’ambition légitime de conserver votre titre continental. Je vous exhorte à vous donner à fond sur le terrain, dans un esprit de fair-play, qui demeure l’une des valeurs éthiques du sport”, a-t-elle dit . Khady Diène Gaye a remis a l’équipe nationale des moins de 17 ans en partance pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie , le drapeau national . L’équipe nationale du Sénégal de football dès moins de 17 ans, championne d’Afrique en titre, quitte Dakar mercredi pour se rendre au Maroc où elle va défendre son titre dans une compétition prévue du 30 mars au 19 avril 2025. ”Vous êtes les ambassadeurs de notre pays, les porteurs de notre espoir et de nos rêves. En arborant ce drapeau, vous représentez bien plus qu’une équipe de football : vous incarnez la jeunesse, le talent, la persévérance et l’esprit de compétition qui animent notre nation”, a lancé la ministre, ”persuadée” que les protégés du sélectionneur national, Pape Ibrahima Faye ” PIF”, vont ”ramener” le trophée continental. Lundi, dans l’après-midi, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, accompagné de quelques membres du Comite exécutif (COMEX), a rendu visite à la sélection U17 en partance pour le Maroc, rapporte la cellule de communication de l’instance de football. En regroupement depuis des semaines, les Lionceaux avaient remporté récemment un tournoi de préparation. Dans un entretien avec le site de la Confédération africaine de football (CAF), le sélectionneur national, Pape Ibrahima Faye ”PIF”, affirme que son équipe visait la qualification au Mondial de la catégorie. ”La raison est simple: après une victoire, on a tendance à se relâcher, mais ce n’est pas ma philosophie. Je ne me considère pas comme un favori. Je dirige simplement une équipe nationale et je travaille dur pour maintenir son niveau. Mon objectif principal est de qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde. Si nous atteignons la demi-finale ou la finale, ce sera une belle récompense pour notre travail”, a-t-il dit. Les Lionceaux vont entamer la défense de leur titre le 1er avril en affrontant la Gambie au stade El Abdi à El Jadida (Maroc). Le coup d’envoi du match est prévu à 14 heures, La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, la semaine dernière, les dates, horaires et stades retenus pour les rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 Maroc 2025. Cette 15? édition de la CAN U17, prévue du 30 mars au 19 avril 2025, va réunir seize nations. Les champions en titre, logés dans le groupe C, vont rencontrer le vendredi 4 avril la Tunisie dans le cadre de la deuxième journée. Les protégés de l’entraîneur Pape Ibrahima Faye vont terminer la phase de groupe en affrontant la Somalie le lundi 7 avril. Le coup d’envoi de la CAN U17 sera donné le samedi 30 mars au stade El Bachir, où le pays hôte ( Maroc) va affronter l’Ouganda. Quatre stades vont accueillir les rencontres. Il s’agit du stade El Bachir à Mohammedia, du stade Larbi-Zaouli et du stade de Berrechid, tous situés à Casablanca, ainsi que le stade El Abdi à El Jadida. La CAN U-17 CAF va servir également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA. Le continent africain sera représenté par dix équipes lors de cette édition élargie du tournoi mondial, qui se tiendra au Qatar plus tard dans l’année. Voici la composition des groupes de la CAN U-17 Maroc 2025: Groupe A: Maroc (hôte), Ouganda, Tanzanie, Zambie

Groupe B: Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud, Égypte

Groupe C: Sénégal, Gambie, Somalie, Tunisie

Groupe D: Mali, Angola, Côte d’Ivoire, République Centrafricaine



