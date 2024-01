CAN : la Côte d'Ivoire élimine le tenant du titre le Senegal ! Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

Les Eléphants joueront les quarts de finale de la CAN.

Ce lundi soir, les Eléphants ont fini par s'imposer contre le Sénégal (1-1, 5-4 tab) au bout du suspense ! Il aura fallu attendre la séance des tirs au but pour voir les locaux prendre le dessus.

Mané méritait le rouge

La soirée avait pourtant très mal commencé pour le pays hôte, rapidement refroidi par le superbe enchaînement de l'attaquant Habib Diallo (1-0, 4e) ! Les Ivoiriens, frustrés par le simple carton jaune donné à Sadio Mané malgré son tacle très dangereux sur Ibrahim Sangaré (9e), tentaient bien de réagir, notamment par l'intermédiaire d'un très bon Seko Fofana.

Mais ce n'est qu'à la 86e minute, sur un penalty provoqué par une faute du gardien Edouard Mendy sur Nicolas Pépé, et seulement accordé après appel de la VAR, que Franck Kessié (1-1) arrachait la prolongation. Rien ne sera marqué pendant ces deux fois 15 minutes alors que ça sentait le KO des deux côtés.

Le malheureux Niakhaté

Et malheureusement pour lui, le Sénégalais Moussa Niakhaté, qui voyait son plat du pied heurter le poteau, était le seul à rater sa tentative aux tirs au but ! Miraculée de la phase de groupes, la sélection désormais menée par Emerse Faé jouera les quarts et croisera vendredi le vainqueur du 8e entre le Mali et le Burkina Faso, deux nations qui s'affronteront mardi (18h).

Source : Source : https://www.jotaay.net/CAN-la-Cote-d-Ivoire-elimin...

