CAN : le Sénégal débute par un succès 3-0 ! Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2024

Dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal, tenant du titre, a réussi son premier match face à la Gambie (3-0) ce lundi. Dominateurs dès les premières minutes, les Lions de la Teranga ont été rapidement lancés par le Marseillais Gueye (4e) sur un service de Mané. Bien aidés par l'expulsion d'Adams (45+8e) avant la mi-temps, les Sénégalais ont ensuite déroulé avec un doublé de Camara (52e, 86e), avec des passes décisives pour les Phocéens Sarr et Ndiaye. La seconde réalisation du Messin est d'ailleurs magnifique avec une superbe frappe, depuis l'entrée de la surface, en lucarne.Pour rappel, dans cette poule, le Cameroun va défier la Guinée à 18h.





Source : https://www.jotaay.net/CAN-le-Senegal-debute-par-u...

