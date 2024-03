Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CAP SKIRING: Doudou Ka bat le record de la mobilisation Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2024 à 16:28 | | 0 commentaire(s)| Doudou Ka, figure éminente et fervent soutien du candidat Amadou Ba, a orchestré une mobilisation sans précédent dans les villes de Cap Skiring et Ziguinchor. Les rues bondées ont témoigné de l'enthousiasme palpable des habitants qui se sont rassemblés en masse pour accueillir le Premier Ministre.

La démonstration de force et de popularité orchestrée par Doudou Ka en faveur de l'ancien ministre de l'Économie a été remarquable. Les deux villes ont affiché complet, signe indéniable de l'engagement et du soutien indéfectible à la candidature d'Amadou Ba.



Dans un discours vibrant, Doudou Ka a exprimé sa gratitude envers la population de Ziguinchor pour cette mobilisation impressionnante. Il a souligné l'importance de bâtir ensemble avec Amadou Ba, le seul candidat à présenter un projet crédible, responsable et chiffré pour la ville. En effet, le Programme Spécial de Développement de Ziguinchor (PSDZ), d'un montant colossal de 1000 milliards FCFA, incarne l'ambition et les perspectives de développement pour la région.



Cette mobilisation massive reflète l'adhésion populaire à la vision et au leadership d'Amadou Ba. Les citoyens ont exprimé leur confiance envers ce projet ambitieux et ont témoigné leur soutien sans équivoque. La présence de Doudou Ka aux côtés du candidat renforce l'unité et la détermination à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur pour Ziguinchor et ses habitants.



En conclusion, l'engagement sans faille de Doudou Ka et la mobilisation impressionnante à Cap Skiring et Ziguinchor démontrent l'importance cruciale de la cohésion et du soutien communautaire dans la poursuite des aspirations de développement de la région.





