CDP : Son Budget 2020 enregistre une hausse

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019

Les budgets de la Commission des données personnelles (Cdp) et de l'Observatoire national de l'investissement (Oni) dirigés respectivement par Awa Ndiaye et Mamadou Lamine Keïta ont connu une hausse.



Le budget de la Cdp devra passer de 200 millions en 2019 à 350 millions Fcfa en 2020, alors que celui de l'Oni ira de 100 millions à 250 millions Fcfa. C'est ce que rapporte le quotidien Les Échos dans sa livraison de ce mercredi.

