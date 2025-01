CICAD : le Président Bassirou Diomaye Faye souligne l’importance de renforcer l’efficacité de l’action publique Son Excellence le Président de la République a présidé ce lundi 20 janvier 2025 la première édition de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP). Cet événement inédit, qui s’est tenu au CICAD, a pour but de réfléchir à la refondation de notre Administration.

Dans son discours d’ouverture, le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné l’importance de renforcer l’efficacité de l’action publique, de consolider la solidarité gouvernementale et de veiller à la primauté de l’intérêt général, tout en s’appuyant sur une Administration modernisée proche des citoyens.



Par ailleurs, le Président Faye a appelé au respect de la hiérarchie gouvernementale comme condition essentielle d’une bonne gouvernance ainsi qu’à la lutte contre la corruption, exigeant loyauté, intégrité et transparence de tous les agents publics.



En mettant en avant la supervision accrue du secteur parapublic et la redéfinition de ses missions pour mieux servir la Nation, le Chef de l’État a invité chaque cadre dirigeant à œuvrer pour une gouvernance axée sur des solutions et des résultats. Il a réaffirmé que la refondation de l’Administration sénégalaise est un pilier déterminant pour concrétiser la Vision Sénégal 2050 et répondre aux aspirations légitimes des citoyens.









