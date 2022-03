CILSS / situation alimentaire: le conflit entre l'Ukraine et la Russie assombrit le tableau Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 06:59 | | 0 commentaire(s)| Le Comité Inter-Etat de la Lutte Contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) a fait le bilan sur la situation alimentaire et nutritionnelle 2021/2022 ainsi que la vie chère au Sahel et en Afrique de l'Ouest. La cérémonie de clôture de l'atelier a été faite ce mercredi dans un hôtel de la place. Selon le Secrétaire Exécutif, Dr Abdoulaye Mohamadou, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a assombri les perspectives concernant les approvisionnements en blé.



