CJ/Cedeao: Ousmane Sonko débouté (avocats)

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a tranché dans l’affaire dite Ousmane Sonko. Saisie par les avocats de l’opposant a rendu vendredi à Abuja sa décision sur la réintégration de ce dernier sur les listes électorales. Et c’est Me Juan Branco, avocat français d’Ousmane Sonko, qui a donné l’information sur sa page Facebook en ces termes: « La Cour de justice de la CEDEAO donne blanc seing à Macky Sall pour détruire son opposant. Elle approuve la dissolution du principal parti d’opposition (Pastef, ndlr). Elle ne se prononce pas sur la radiation ». Pour sa part, Me Ciré Clédor Ly précise que « la Cour a jugé qu’aucun des droits de Monsieur Ousmane Sonko n’a été violé et l’a débouté de ses demandes ». Saisie de trois requêtes déposées par le maire de Ziguinchor le 19 septembre et dans lesquelles, il demandait à cette juridiction sous-régionale de se prononcer sur ce qu’il considérait comme 11 violations de ses droits fondamentaux, notamment sa « radiation des listes électorales, la dissolution de son parti Pastef/les patriotes et sa détention préventive», la Cour de justice de la Cedeao avait statué le 6 novembre dernier dans le fond avant de mettre en délibéré sa décision. Lors de cette audience du 6 novembre présidée par le juge, Gberi-Bè Ouattara (côte d’ivoire), vice-président de cette juridiction communautaire, les avocats de Ousmane Sonko avaient réussi à faire annuler la demande de récusation de leurs confrères, le franco-espagnol Me juan Branco et le franco-comorien, Me Said Larifou, formulée par l’Agent judiciaire de l’état (AJE) du Sénégal. S.G (www.lesoleil.sn)



