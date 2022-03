CLOTURE DU 9EME FORUM MONDIAL DE L'EAU : La déclaration finale pour ''un blue deal'' pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement adoptée

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mars 2022 à 19:20 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de clôture du 9ème forum mondial de l'eau qui a réuni plus de 8000 participants a été organisée ce vendredi 25 mars 2022 au centre international de conférences Abfou Diouf de Diamniadio (Cicad). La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement Serigne Mbaye Thiam et l'ancien président de la Tanzanie Jakaya Kikwété, président du Partenariat mondial de l'eau pour l'Afrique australe, en présence de Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif et président du 9ème forum mondial de l'eau et Patrick Lavarde, du vice-président dudit forum et gouverneur honoraire du Conseil mondial de l'eau, de la vice-présidente du Conseil, Asma Kasmi.



La déclaration est articulée autour de 5 grands points. Pour le premier point, les parties prenantes du forum ont invité à Garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous. Il est prévu pour ce, 2 axes : Accélérer l'application du droit à l'eau potable et à l'assainissement pour tous en se dotant de cadres législatifs adaptés et mobiliser tous les acteurs à travers des stratégies intégrées et inclusives ; Favoriser l'application du droit international humanitaire, en particulier les protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, qui prévoit la protection des systèmes d'adduction d'eau et d'assainissement qui sont vitaux en temps de conflits .



Le deuxième point de la déclaration vise à Garantir la disponibilité de la ressource et la résilience. Pour ce, la déclaration de Dakar propose d'adopter des plans de gestion durable et intégrée pour préserver les ressources en eau et les écosystèmes et garantir la résilience face aux changements climatiques et à la pression démographique ; de Sensibiliser à ces problématiques pour susciter une évolution vers des modes de production et de consommation plus durables et responsables ;de Renforcer la protection des zones humides, inciter à la conservation des systèmes d'eau traditionnels, au recyclage et à la réutilisation des eaux usées traitées.



Troisièmement, il est prévu d'Assurer les financements adéquats par : Mobiliser des ressources financières publiques adéquates, ainsi celles des partenariats au développement, pour investir dans les infrastructures d'eau et d'assainissement, et développer des emplois « bleus » et « verts », en particulier en faveur des jeunes, des femmes et du monde rural ; Encourager la mise en place de mécanismes de financement innovants, ainsi que les investissements du secteur privé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement etc.



Pour le quatrième point ils proposent d'assurer une gouvernance inclusive de l'eau. Cela passe par promouvoir, à l'échelon, adéquat une gestion transparente, efficiente et inclusive des services d'eau et d'assainissement, ainsi que des modes de gestion diversifiés et concertés ; de Mettre en œuvre des plans de gestion intégrée d'utilisation rationnelle, équitable et durable des ressources en eau, en vue d'assurer le juste équilibre entre le développement socio-économique, la préservation de la qualité de la ressource, la protection et la conservation des écosystèmes ; de favoriser la cohérence entre les politiques de l'eau et celles des secteurs de l'agriculture, du développement rural, de la santé, de la biodiversité, de l'énergie et de l'industrie, entre autres ; Bâtir des politiques publiques liées à l'eau sur la base de la connaissance, soutenir les innovations, former et renforcer les capacités de toutes les catégories d'acteurs, pour une gestion plus durable des ressources en eau et des milieux .



Pour le 5ème et dernier point, il s'agit de renforcer la coopération. Pour ce, il faut accorder une attention particulière aux enjeux de l'eau dans la coopération bilatérale et multilatérale, y compris aux échelles sous régionale, régionale et internationale ; Renforcer les organismes de bassin et soutenir leurs efforts pour la gestion inclusive, durable et intégrée des ressources en eau ; Renforcer la coopération et le partenariat mutuellement bénéfiques en matière de gestion de bassins transfrontaliers, y compris les bassins aquifères, notamment en favorisant les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques ; Placer le dialogue, la coordination, et la coopération au cœur de la résolution des différends, dans l'esprit de l'hydrodiplomatie.

Tidiane Diouf





Source : Le neuvième forum mondial de l'eau a baissé ses rideaux officiellement, ce vendredi 25 mars 2022. Lors de la cérémonie de clôture la déclaration de Dakar intitulée «un ''blue deal'' pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement a été adoptée.Source : https://www.lejecos.com/CLOTURE-DU-9EME-FORUM-MOND...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook