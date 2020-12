CM 2022/Pression: les LGBT plus forts, s'imposent au Qatar! Les affichages LGBTQ et les drapeaux arc-en-ciel seront autorisés dans les stades lors de la coupe du monde de football au Qatar.

Le pays qui accueille pour la première fois la plus grande compétition de football a déclaré ce jeudi qu’il se conformerait aux règles de la FIFA, même si elles sont très éloignées des normes appliquées au Qatar.



La direction de la Coupe du monde au Qatar garantit à la FIFA l'assurance que les affiches faisant la promotion des droits LGBTQ ne seront pas supprimées et que la communauté LGBTQ ne sera pas inquiétée.





"En ce qui concerne les drapeaux arc-en-ciel dans les stades, la FIFA a ses propres directives, elle a ses règles et règlements", a déclaré le directeur général de la Coupe du monde 2022, Nasser Al-Khater à l’Associated Press. "Quels qu'ils soient, nous les respecterons" a-t-il expliqué à la suite de cette annonce.



Une décision saluée par Chris Paouros, membre du comité consultatif d’inclusion de l’Association anglaise de football.



«C’est formidable pour nous de pouvoir aller mettre nos drapeaux dans le stade, et c’est merveilleux pendant une Coupe du monde », a-t-il dit.



Il fait également savoir que la pression s’intensifiera sur le Qatar avant l’ouverture de la Coupe du monde en novembre 2022.

