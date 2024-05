CORED : L’organe de régulation appelé à réviser ses actes, stopper certaines manipulations dans le secteur …..

Organe de régulation du secteur de la presse au Sénégal, le .Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie, CORED, est appelé à réviser ses actes, sa posture pour stopper certaines manipulations. Loin d’être une attaque, mais plutôt un conseil entre confrères, et ce constat ressort d’une analyse d’un mal qui se développe dans le secteur médiatique sénégalais…Extrait d’un entretien avec Cheikh Diop de l’émission C Clair de Leral TV