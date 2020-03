CORONAVIRUS AU SÉNÉGAL: Les élus locaux s'engagent à la riposte

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 12:48

A l'initiative du Ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l'Aménagement du Territoire Monsieur Oumar Gueye qui avait à ses côtés le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale , Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, une rencontre s'est tenue ce lundi 09 mars à la maison des Élus en présence de trois entités suivantes: Union des Associations des élus locaux, Association des maires du Sénégal, Association des présidents de départements. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'implication des élus locaux pour une riposte contre le Coronavirus.

En prenant la parole Monsieur Oumar Gueye a rappelé les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall lors du dernier conseil présidentiel sur la maladie et de la levée des couleurs du lundi 02 mars pour une lutte efficace contre le Covid 19.

Après de riches échanges au tour de cette question, les élus locaux ont décidé de s'impliquer de manière significative en mettant en place au niveau de leurs différentes localités un dispositif de prévention: les conseils municipaux et départementaux vont se réunir pour dégager des ressources financières et accompagner les structures sanitaires et les services administratifs, une campagne d'information et de sensibilisation sera menée auprès des populations.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est vivement félicitè de cette heureuse initiative et a exportè ses structures de santé à la base d'apporter toute leur collaboration pour éviter la propagation de cette pendemie.







