COVID-19 : SITUATION DU WEEK-END Aucun décès, 50 cas positifs dont 6 importés contre 110 guérisons Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 06:58

Le bilan du week-end s’élève à une cinquantaine de cas positifs au coronavirus sur les 2138 tests réalisés entre le samedi et le dimanche.Aucun décès n’a été répertorié,mais 6 patients sont en observation dans les services de réanimation. 110 patients sont par contre testés négatifs et déclarés guéris.



Aussi bien le samedi que le dimanche,le nombre de cas positifs n’a pas dépassé la trentaine. Pour le samedi,il ya eu 24 nouvelles contaminations sur les 982 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,44%. Selon le directeur de la Prévention, il s’agit de 11 cas contacts suivis, 3 cas importés (Aibd) et 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entreNgor (2), Ouest Foire (2), Dakar Plateau (1), Guédiawaye (1), Mbao (1), Ouakam (1), Pikine (1) et Yoff (1).Il y a eu 52 patients qui ont été testés négatifs et déclarés guéris, mais 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucune perte en vie humaine lié au Covid-19 n’a été enregistré.

Le dimanche aussi, il n'y a pas eu de décès lié au coronavirus et sur les 1156 tests réalisés, 26 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 2,44%. Ces nouveaux malades sont composés de 7 cas contacts suivis, 3 cas importés (Aibd) et 16 cas issus de la transmission communautaire localisésà Dakar Plateau (4), Rocade Bel Air (4), Yoff Diamalaye (2), Almadies (1), Fann Résidence (1), Gueule Tapée (1), Ngor (1), Nord Foire (1) et Rufisque (1).

Les guérisons du dimanche sont au nombre de 58. Il n'y a pas eu de changement au niveau des services de réanimation. Il y a toujours 6 cas graves pris en charge dans les dits services. A ce jour, le Sénégal compte 15.418 cas positifs dont 13.814 guéris, 317 décès et 1286 encore sous traitement.

Ndèye Khady DIOUF



Source : Source : https://www.wmaker.net/jotaay/COVID-19-SITUATION-D...

