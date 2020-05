COVID19 LA COLÈRE DE L’ORDRE DES MÉDECINS Au cœur de la lutte contre la pandémie du coronavirus, des agents de la santé sont pris pour cibles dans certaines localités notamment à Medina Gounass où le médecin chef du département est menacé de représailles par des fidèles du Khalife, Thierno Tidiane Ba. L’Ordre des médecins du Sénégal, mis au parfum de telles menaces, a sorti un communiqué pour alerter en appelant l’Etat à prendre ses responsabilités.

Dans la ville sainte de Medina Gonass, un habitant de la commune s’en est pris ouvertement au médecin Oumar Sané. Dans un message audio relayé sur les réseaux sociaux, ce fauteur de troubles accuse le docteur d’avoir comploté pour la propagation du virus dans la localité en y transférant des malades déjà infectés ailleurs. Ce qui, à l’entendement de l’Ordre des médecins, constitue un précèdent dangereux qui porte atteinte là la dignité et à l’honneur du personnel médical en première ligne dans la riposte contre la pandémie en cours. « Il est inconcevable que des médecins au front contre cet ennemi sournois soient victimes d’intimidations, de calomnies et menaces de la part de personnes inconscientes et irresponsables », s’est offusqué l’ONMS. Prenant très au sérieux ces bravades, les médecins rappellent à l’Etat, qu’en plus de la protection physique, morale et psychologique du personnel de santé, il doit veiller à la disponibilité suffisante des équipements de protection afin d’éviter la contamination des soignants.

