Ça grogne à Thiès : Le Baye Fall de Macky Sall, en colère contre certains responsables Gilbert Amadou Samb, le Baye Fall du Président Macky Sall, est très en colère contre certains responsables de l’Alliance Pour la République (APR) à Thiès. Et pour cause, il estime avoir été zappé quand il s'est agi de la répartition des fonds dédiés à l’accueil.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023 à 16:33 | | 1 commentaire(s)|

Selon lui, dimanche dernier, il a consenti des financements pour les groupements de femmes de Randoulène, qui l’ont accompagné lors des dernières élections, ce qui a permis à la coalition BBY de gagner le centre de Malick Kaïré Diaw.



Pour les jeunes, il a signé une convention avec une auto-école de la place, pour leur permettre d’avoir des permis de conduire. Malgré cela, il se désole d’avoir été ignoré quand il s’est agi de répartir les fonds et de donner des cartons d’invitation.



Selon lui, ce sont des responsables du parti qui ont été nommés par le Président Macky Sall, qui au lieu de dégager des fonds propres pour contribuer à l’accueil, se sont accaparés des fonds destinés aux militants qui leur sont favorables, laissant en rade ceux qui roulent pour le Président Sall.



C’est pourquoi il promet d’exprimer son cri du cœur ce vendredi, à l’occasion de l’inauguration de l’Université Iba Der Thiam de Thiès par le Président Sall, pour dénoncer le comportement de ces responsables.













L’As

